В Челябинске ФСБ задержала представителя таджикской диаспоры за передачу взятки

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали представителя таджикской диаспоры, подозреваемого в даче взятки должностным лицам управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Оперативные мероприятия проходили 10 февраля, сообщил источник „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах.

Региональное управление СКР возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, представитель таджикской диаспоры в Челябинской области передал работникам миграционной службы взятку за разрешение на въезд в Россию гражданки Таджикистана в нарушение федерального законодательства, сообщил источник.

Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды и иные участники противоправной деятельности.