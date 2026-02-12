Глава запрещенного Instagram не верит в клиническую зависимость от соцсетей

На слушаниях в суде Лос-Анджелеса глава Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) Адам Моссери признал, что у людей могут быть проблемы из-за чрезмерного использования социальных сетей. Однако господин Моссери не считает, что соцсети могут вызвать клиническую зависимость, передает CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Моссери

Фото: Damian Dovarganes / AP Адам Моссери

Фото: Damian Dovarganes / AP

Как утверждает глава Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), «важно различать клиническую зависимость и проблемное использование». Господин Моссери пример в качестве примера просмотр сериалов запоем на платформе Netflix. По его мнению, это можно назвать зависимостью только в бытовом, а не в медицинском смысле слова.

На суде господину Моссери также задали вопрос о том, должна ли компания ставить в приоритет собственную прибыль или тестирование своих продуктов с точки зрения безопасности для детей. «В целом нам следует сконцентрироваться на защите несовершеннолетних, но я считаю, что защита несовершеннолетних в долгосрочной перспективе выгодна для бизнеса и для получения прибыли»,— ответил Адам Моссери.

Слушания в суде Лос-Анджелеса по иску к YouTube, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начались 27 января. Сторона обвинения представила аргументы в пользу того, что эти компании «сознательно создают вызывающие привыкание механизмы», которые наносят вред психическому здоровью, в первую очередь детей.

Яна Рождественская