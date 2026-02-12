Правительство выделит 8 млрд рублей на развитие Архыза

Правительство России направит ООО «Горные вершины» субсидии в 5 млрд рублей на 2026 год и 3,2 млрд руб. на 2027 год для развития горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Распоряжение опубликовали на портале правовой информации. Минэкономразвития проконтролирует расходование средств.

Компания использует эти средства на строительство объектов горнолыжной инфраструктуры, покупку спецтехники и содержание трасс в рамках концессионного соглашения с государством.

Архыз входит в туристический кластер СКФО, где государство реализует нацпроект «Туризм и гостеприимство». «Горные вершины» купили управляющую компанию курорта у АО «Кавказ.РФ» в 2023 году за 24,2 млрд руб. с отсрочкой платежа до 2030 года. По условиям сделки инвестор обязался за четыре года построить не менее 30 км новых трасс площадью свыше 115 га и шесть канатных дорог для объединения трех туристических деревень — «Романтик», «Лунная поляна» и «Дукка». К 2027 году компания доведет номерной фонд до 8 тыс. мест и создаст 500 посадочных мест в кафе и ресторанах.

Сейчас курорт принимает 1,5 млн туристов в год, предлагает 27 км трасс и девять подъемников. К 2030 году протяженность трасс вырастет вдвое — до 57 км, а число канаток достигнет 16. Активное строительство стартует в 2026 году, что удвоит пропускную способность комплекса в Зеленчукском и Урупском районах.

Эта субсидия дополняет поддержку «Кавказ.РФ»: корпорация получит 8 млрд руб. в 2026 году по федеральному проекту «Повышение инвестиционной и туристической привлекательности СКФО». Из них 7,17 млрд пойдут на уставный капитал для туристического кластера с семью рекреационными комплексами и шестью ОЭЗ, а 820 млн — на управление зонами. Корпорация координирует развитие семи всесезонных курортов в округе.

