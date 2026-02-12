МВД опровергло информацию о взрыве автомобиля на западе Москвы

Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере Max.

Как сообщили в ведомстве, происшествие не носит криминальный характер: автомобиль загорелся, когда стоял на месте. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Машина была 2001 года выпуска.

Инцидент произошел на парковке возле здания ГлавНИВЦ Управления делами президента на Рябиновой улице. На место оперативно выехали экстренные службы. Изначально источник РЕН ТВ сообщал, что автомобиль «предварительно, взорвалась в Можайском районе Москвы».