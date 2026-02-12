Автомобиль взорвался на западе Москвы

В Можайском районе Москвы произошел взрыв автомобиля, сообщил источник РЕН ТВ. Он добавил, что ЧП случилось на парковке возле административного здания на Рябиновой улице. На место выехали экстренные службы.

По словам собеседника «МК», взорвался автомобиль марки Mercedes. Он усомнился, что происшествие можно считать взрывом. Сначала, рассказал очевидец, машина задымилась, из салона начал валить дым, потом авто загорелось. Возможной причиной инцидента, пишет Telegram-канал, стало замыкание проводки.

SHOT сообщает, что на момент взрыва в автомобиле никого не было. У него выбило стекла. 112 уточняет, что машина сгорела полностью, а сам инцидент произошел возле здания Управления делами президента.