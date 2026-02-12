Апелляционный суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Лавричеву

Нижегородский областной суд ужесточил приговор бывшему директору Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), экс-председателю гордумы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву. 12 февраля было рассмотрено апелляционное представление заместителя арзамасского городского прокурора на приговор по делу о растрате мошенничестве, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Осужденному дополнительно запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, сроком на два года шесть месяцев. Остальное наказание оставлено в силе: шесть лет колонии общего режима и штраф 1,8 млн руб.

Защита Олега Лавричева приговор пока не обжаловала.

Как писал «Ъ-Приволжье», Олега Лавричева признали виновным в растрате средств АПЗ при покупке дорогостоящего маммографа, а также в особо крупном мошенничество с непрофильными активами предприятия. Ущерб от его действий превысил 60 млн руб.

Владимир Зубарев