Спрос деловых туристов на визы в Японию в 2025 году вырос почти на 90%

Япония в 2025 году стала лидером по росту спроса на визы со стороны деловых туристов — показатель прибавил 89% год к году. Это наиболее выраженная динамика среди всех направлений, подсчитали в агентстве Continent Express.

Спрос на поездки в страну увеличился втрое, отмечает директор по маркетингу платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая. Доля забронированных в Японию авиабилетов выросла на 73,4%, сообщают «Авиасейлс для бизнеса». Упрощению способствовала отмена в конце 2024 года требования об обязательной брони отелей для туристических виз, которые часто используют деловые путешественники.

«В России продолжают деятельность около сотни японских предприятий, бизнес-связи с местными компаниями также сохраняются»,— поясняет госпожа Лукьянова-Зубрицкая. Эксперты также отмечают активную выдачу многократных деловых виз.

В то же время общий спрос на шенгенские визы для деловых поездок в 2025 году сократился на 7%. Однако интерес к Франции вырос: Continent Express фиксирует рост на 45%, а «Авиасейлс для бизнеса» — увеличение доли страны в бронированиях на 12,5%. При этом получить многократную шенгенскую визу стало сложнее: с ноября 2025 года они «фактически выдаются только близким родственникам граждан», уточняет замдиректора визового департамента Continent Express Юлия Отвагина.

Спрос на визы Великобритании упал на 40%, США — также снижается из-за необходимости оформления документов в консульствах в Варшаве или Астане. Позитивную динамику сохраняют азиатские направления: «Аэроклуб» отмечает рост спроса на визы в Индонезию на 53% и в Индию на 32%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Страна восходящего бизнеса».