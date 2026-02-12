На северо-западе Челябинска одну из школ на 1100 мест хотят сдать раньше срока

В челябинском микрорайоне Парковый одну из трехэтажных школ на 1100 мест планируют достроить к сентябрю 2026 года. В настоящий момент объект готов примерно на 60%. Об этом рассказал глава города Алексей Лошкин во время выезда на строительную площадку.

Строительство школы идет на территории микрорайона №57. Общая площадь здания составляет 21,9 тыс. кв. м. Работы выполняет строительная компания «Стройдом» по контракту от 9 апреля 2024 года стоимостью более 1,4 млрд руб. Срок завершения строительства по контракту — 31 декабря 2026 года.

«Застройщик идет с опережением. Уже порядка 65% строительно-монтажных работ было выполнено. Это радует, потому что в микрорайоне потребность в школе достаточно высокая. Если условия будут способствовать, получится сместить график завершения работ с конца года на более ранний срок»,— отметил Алексей Лошкин. В ближайшее время начнутся отделочные работы внутри здания.

Глава города отметил, что школа возводится я по принципу монолитно-каркасного строительства. «Это обеспечит большую устойчивость, чтобы избежать возможных проблем после ввода школы в эксплуатацию. В этой части города грунты достаточно подвижные», — рассказал Алексей Лошкин.

Ольга Воробьева