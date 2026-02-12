Траты жителей Ростовской области на дженерики увеличились на 16,8%

В 2025 году жители Ростовской области потратили на дженерики более 33 млрд руб. Это на 16,8% больше показателей 2024 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Продажи таких препаратов в упаковках также выросли на 2,9% до 99.3 млн штук, хотя в 2024 году аналитики фиксировали снижение на 8,5%. Если сравнивать с оригинальными препаратами, то на долю дженериков в регионе пришлось 87,4% в натуральном выражении и 73,2% – в денежном.

Максимальный прирост продаж зафиксировали у компании ООО «Промомед рус» – на 120%, а это более чем в два раза. Показатель составил 794 млн руб. В тройку лидеров по объему продаж также вошли «Биннофарм групп» (1,04 млрд руб.) и Teva Pharmaceutical Industries Ltd (1,04 млрд руб.). Лидером по объему выручки в регионе стало ПАО «Озон фармацевтика» с показателем 1,49 млрд руб., что на 58% больше, чем в 2024 году.

Мария Хоперская