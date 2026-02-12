«Вымпелком» оштрафовали на 3,5 млн руб. за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы признал компанию «Вымпелком» (бренд «Билайн») виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Компании назначен административный штраф на сумму 3,5 млн руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Что послужило причиной для штрафа, не уточняется.

Штрафы назначают по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). За аналогичное правонарушение Таганский суд вчера оштрафовал «Кинопоиск» на 3,5 млн руб., «Иви» и Wink — на 3 млн руб. каждый.