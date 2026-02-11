Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск», «Иви» и Wink за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы обвинил онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Wink в пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). «Кинопоиску» назначили штраф в 3,5 млн руб., «Иви» и Wink — по 3 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов.

Все три стриминга признаны виновными по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). В чем конкретно состоит их правонарушение, в суде не уточнили.