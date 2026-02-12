Прокуратура подала иск в суд из-за сточных вод Нижегородской станции аэрации

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск к мэрии Нижнего Новгорода с требованием обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых Нижегородской станцией аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 12 февраля 2026 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, со станции по-прежнему сбрасывают в Волгу недостаточно очищенные стоки.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2023 года идет реконструкция НСА, которая в том числе должна привести к нормативной очистке сбрасываемых вод. В конце 2025 года завершили первый этап реконструкции, сейчас продолжаются пусконаладочные работы. Второй этап запланирован на 2026-2029 годы.

Галина Шамберина