Чистая прибыль Lenovo в третьем квартале упала на 21%

В третьем квартале текущего финансового года прибыль китайской Lenovo Group упала на 21%, до $546 млн. Это гораздо ниже прогнозов аналитиков LSEG, которые ожидали этот показатель на уровне $451 млн. При этом квартальная выручка выросла на 18% в годовом выражении и достигла рекордных $22,2 млрд. Выручка, связанная с технологиями ИИ, выросла в годовом выражении на 72%, и на нее пришлась почти треть (32%) всей выручки Lenovo Group. Компания также отметила рекордный рост доли Lenovo на глобальном рынке по итогам календарного года до 24,9%. В третьем квартале эта доля достигла 25,2%, что делает Lenovo первой компанией, чья доля рынка превысила 25%.

Аналитики отмечают, что росту продаж способствовал период праздничных распродаж в декабре. Из-за сохраняющегося спроса на ИИ-технологии и потребительскую электронику, как считают аналитики UOB, дефицит этих чипов будет расти, «цены на них и на продукцию с ними тоже увеличатся. Все это повлияет на конечный спрос, особенно со стороны потребителей» и на показатели Lenovo уже в ближайшие месяцы.

Алена Миклашевская