Русский дом в Словакии возобновил работу в полном формате с 2025 года, рассказал в интервью «РИА Новости» глава Россотрудничества Евгений Примаков. В 2023 году работа Русского дома была заморожена.

В 2024 году словацкое издание Pravda сообщало, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила введенный запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры. В январе 2026-го господин Примаков сообщал, что работа Русских домов в странах Европы сталкивается с ограничениями и «враждебными проявлениями» в частности, почти во всех странах есть сложности с финансированием Русских домов, также действуют визовые ограничения для сотрудников. По его словам, в прошлом месяце вандалы ночью сорвали российский флаг у Русского дома в Словакии.