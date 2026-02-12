58% немцев поддерживают идею прямых переговоров Мерца и Путина по Украине

58% немцев высказались за прямые переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу прекращения военных действий на Украине. Это результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу агентства dpa. 26% опрошенных заявили, что не поддерживают подобные прямые переговоры. Из опроса также следует, что поддержка таких переговоров сильно зависит от партийных симпатий: чаще всего их поддерживают сторонники Христианско-демократического союза, членом которого является господин Мерц (64%), реже всего — сторонники Левой партии (47%).

Сам Фридрих Мерц скептически высказывался по поводу таких переговоров — он указал на то, что после визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обстрелы со стороны России только усилились. «Я не хочу вести переговоры, которые приведут к таким результатам. Но я хотел бы поддержать любые переговоры, которые служат цели прекращения этой войны»,— заявил господин Мерц. Он также говорил, что выступает за переговоры с Россией при участии Украины и США.

Яна Рождественская