Сборы от импортных пошлин США с начала года выросли на 304%

По данным телеканала CNBC, ссылающего на таможенную статистику, сборы США от импортных пошлин с начала года достигли $124 млрд, что на 304% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Резкий рост сборов, полученный благодаря повышенным тарифам Дональда Трампа, позволил сократить бюджетный дефицит США. В январе дефицит составил $95 млрд, что на 26% меньше, чем годом ранее.

Эксперты полагают, что эффект от повышенных сборов будет ощущаться в ближайшие несколько месяцев, поскольку Дональд Трамп заявил о введении тарифов в апреле 2025 года. Сейчас Верховный суд США рассматривает дело о правомерности большей части тарифов, введенных Дональдом Трампом. Слушания начались в ноябре, решение ожидалось в январе, однако оно до сих пор не принято.

Евгений Хвостик