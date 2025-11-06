Пошлины просчитают в суде

Решение Верховного суда по пошлинам может оказаться разрушительным для страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Речь идет об иске, поданном против президентской администрации с обвинениями в том, что таможенные пошлины незаконны. Первое слушание прошло 5 ноября, длилось более двух часов и, как пишет The Washington Post, сопровождалось «жестким допросом» представителей обеих сторон. Большинство судей, включая нескольких консерваторов, усомнились в законности тарифов.

До этого уже две инстанции посчитали их превышением президентских полномочий. Вероятно, Верховный суд придет к такому же заключению, считает профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский: «Судьи, в том числе и республиканцы, считают, что пошлины были введены незаконно. И это действительно так. Трамп и администрация ссылаются на закон IEEPA, он говорит о мерах, которые может предпринимать президент в связи с чрезвычайной ситуацией.

Там нет упоминания о введении тарифов. И никто из президентов ранее не прибегал к повышению тарифов в соответствии с этим законом. В ответ Трамп применяет обычную демагогию. Он настаивает, что если не согласиться с его решением, не повысить тарифы, тогда экономике США будет нанесен огромный удар и случится национальная катастрофа. Столетиями Соединенные Штаты стараются подавать пример соблюдения права. В данном случае Трамп отвергает этот подход и упирает исключительно на политику и эмоции. Мол, эти тарифы справедливы, они служат реализации лозунга "Сделаем Америку вновь великой". Многие эксперты и я в том числе считают, что эти тарифы должны быть объявлены незаконными».

Тем временем администрация Дональда Трампа предупредила, что обратится к другим органам, если суд вынесет решение не в их пользу. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт перед слушаниями заявила, что «Белый дом всегда готовится к плану Б». При этом однозначного поражения или победы одной из сторон ожидать не стоит, полагает директор Центра исследования экономической политики Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Буклемишев: «Это сложный юридический процесс, решение по которому не будет вынесено в ближайшей перспективе. Стороны будут его оспаривать, договариваться между собой.

В итоге какого-то неожиданного исхода не будет. Суд примет приемлемое для всех решение. Сейчас еще рано еще говорить о предварительных итогах данного процесса. Юристы сделают все, чтобы не ставить президента в неудобное положение, и чтобы суд не остался с подмоченной репутацией. Какие рычаги в случае отмены пошлин может использовать Трамп? Возможности давления у исполнительной власти всегда остаются, поскольку это не столько экономическая сфера.

Зря он начал задействовать тонкие общеэкономические инструменты в грубых целях.

Америка — это по-прежнему крупнейшая и наиболее сложная мировая экономика. Доллар остается ведущей резервной валютой, так что у США есть много способов на то, как влиять и на контрагентов, и вообще на мировую экономику. Хочется верить, что рано или поздно все это как-то нормализуется, и пошлины будут использоваться по назначению».

Впервые Трамп применил Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях в феврале 2025 года, чтобы обложить пошлинами товары из Китая, Мексики и Канады. Тогда он завил, что незаконный оборот наркотиков из этих стран представляет серьезную опасность для США.

