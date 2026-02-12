В курорт «Аракай» планируют привлечь до 5 млрд руб. инвестиций

В развитие курорта «Аракай» рядом c парком «Оленьи ручьи» планируют вложить около 5 млрд руб. в ближайшие 3-5 лет. Как сообщили в пресс-службе курортного кластера, на его территории планируют построить отель Cosmos федерального отельного бренда.

«Внедрение международных стандартов сервиса по франшизе федерального гостиничного оператора Cosmos Hotel Group кардинально меняют туристическую привлекательность территории»,— сообщили представители проекта, добавив, что отель сможет привлечь больше инвестиций в туристическую и сопутствующую социальную инфраструктуру.

Сейчас строят первую очередь круглогодичного курорта, в которую войдут 38 арендных домов. Ее планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2026 года.

Инвесторы курорта «Аракай» подписали с Cosmos Hotel Group соглашение о работе по франшизе под брендом Cosmos Arakai Hotel 4*. Инвестиционная программа включает строительство гостиничного корпуса на 120 номеров, спа и медицинского центров.

В дальнейшем в курорте планируют построить ретрит-центр, банный комплекс, ресторан, кофейню, семейный досуговый центр с амфитеатром, всесезонный прокат и конгрессно-концертный центр. Летом будут доступны пляж и прокат оборудования для активного отдыха. После завершения проекта появится 300 новых рабочих мест.

Завершение строительства холидей-парка «Аракай» планируется на 2029 год. Первоначально инвестиции в проект должны были составить 2 млрд руб.

Анна Капустина