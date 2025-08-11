Около заповедника «Оленьи ручьи» построят холидей-парк «Аракай» к 2029 году

Рядом с заповедником «Оленьи ручьи» в Свердловской области к 2029 году построят новый туристический комплекс — холидей-парк «Аракай», сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 3 Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

По его словам, парк должен быть не хуже крупнейших популярных туркомплексов России. «Уникальная природа заповедника "Оленьи ручьи", карстовые пещеры, полноводная река, Михайловское водохранилище, древние уральские горы. Убежден, что "Аракай" сможет стать настоящим всесезонным курортом федерального масштаба для свердловчан и гостей региона, не уступающим популярным Алтаю и Сочи»,— сказал господин Паслер.

В парке появятся гостиницы, пешеходные, велосипедные и лыжные трассы, кинотеатр под открытым небом, конгресс-холл, концертная площадка, веревочный парк, спортивные и детские площадки. На его территории будут реализовываться как развлечения для семейного отдыха, так и корпоративные мероприятия.

Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб., будет создано более 300 новых рабочих мест. Проект будет сопровождать агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Ирина Пичурина