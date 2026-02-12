На Ставрополье стоимость 1 кг огурцов достигла 340 рублей

Северо-Кавказстат зафиксировал резкий рост цен на ключевые продукты в Ставропольском крае за неделю с 3 по 9 февраля 2026 года. Огурцы свежие подорожали сильнее всего — до 340 руб. за килограмм, прибавив 5,07% к предыдущему уровню.

Колбаса полукопченая выросла до 695 руб. за килограмм с приростом 2,67%, творог достиг 499 руб. (+2,17%), а куриные яйца — 93 руб. за десяток (+2,03%). Печенье прибавило 1,26% и теперь стоит 271 руб. за килограмм.

Сыры подорожали на 0,70% до 912 руб. за килограмм, подсолнечное масло — на 0,77% до 160 руб. за литр, сахар — на 0,47% до 72 руб. за килограмм. Сметана выросла на 0,30% до 376 руб., кефир — на 0,10% до 109 руб. Овощи тоже подросли: картофель — до 55 руб. за килограмм (+0,71%), лук — до 46 руб. (+0,72%), капуста — до 37 руб. (+0,42%).

Мясо, напротив, подешевело. Говядина упала в цене на 0,34% до 700 руб. за килограмм, свинина — на 0,22% до 459 руб., баранина — на 0,04% до 869 руб. Куры стали дешевле на 0,79% до 236 руб. за килограмм. Вареная колбаса снизилась на 1,64% до 584 руб. Мука стала стоить меньше на 3,01% — 61 руб. за килограмм, рис — на 1,81% до 106 руб., вермишель — на 1,88% до 120 руб., макароны — на 1,27% до 125 руб. Морковь подешевела на 2% до 41 руб. за килограмм, яблоки — на 2,15% до 142 руб.

Похожие скачки цен на огурцы наблюдались неделю ранее: с 27 января по 2 февраля они выросли на 8,66% до 323 руб. за килограмм, картофель подорожал на 3,64% до 54 руб.

Причины роста — погодные условия, которые повысили энергозатраты в теплицах Ставрополья, рост затрат на коммунальные ресурсы и транспорт из южных регионов, а также инфляция на корма для птицы и скота. Мясо дешевеет из-за перепроизводства и логистических скидок. В целом инфляция продуктов в крае за февраль укладывается в 1-2% еженедельно, но огурцы бьют рекорды из-за спроса на витамины зимой и сезонный дефицит.

Станислав Маслаков