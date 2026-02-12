Из-за утреннего пожара на Бухарестской пострадали семь человек

Возгорание в квартире на Бухарестской улице стало не только причиной гибели одного петербуржца, но и госпитализации семи человек. Новыми деталями по происшествию поделились в городском управлении МЧС.

Площадь пожара в двухкомнатной квартире в доме 72, корпус 1 на Бухарестской улице достигла 50 «квадратов». Специалисты эвакуировали из здания 20 человек. Среди пострадавших семь человек, они доставлены в больницу.

Прежде в МЧС сообщили о гибели одного человека. На ликвидацию пожара у спасателей ушло почти полтора часа.

Татьяна Титаева