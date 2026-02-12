Житель Петербурга погиб в утреннем пожаре в двухкомнатной квартире на Бухарестской

К гибели человека привело возгорание в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе. Из-за происшествия пришлось эвакуировать 20 человек, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели получили вызов о пожаре в 7:10. Пламя возникло в доме 72, корпус 1 по Бухарестской улице. Площадь возгорания в двухкомнатной квартире достигла 50 кв. м.

Спустя полтора часа силами 15 специалистов возгорание было ликвидировано. Из опасной зоны вывели 20 человек. В результате происшествия погиб один человек.

Татьяна Титаева