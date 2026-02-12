«Дональду Трампу вежливо отказали»

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко не поедут в Вашингтон на первое заседание «проекта Трампа». В Минске, в частности, сообщили, что слишком поздно получили приглашение. В Кремле отметили, что данное мероприятие отсутствует в графике президента. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает отказ двух лидеров по-своему показательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

19 февраля 2026 года в Вашингтоне пройдет первое заседание «Совета мира». Эта организация учреждена лично Дональдом Трампом с весьма амбициозными целями — решать проблемы земного шара. По словам главы Беглого дома, это не новое ООН. Структуры будут сотрудничать между собой. На повестке предстоящей встречи и будущее Сектора газа. Приглашены первые лица как минимум 20 самых разных государств — от Аргентины до Армении.

Так называемые европейские страны-лидеры мероприятие намерены бойкотировать. В частности, речь идет о Франции. Президент Эмманюэль Макрон нынче не в ладах с Дональдом Трампом. Впрочем, время еще есть, и все может измениться. О чем можно сказать точно, Александр Лукашенко в США не поедет, хотя приглашение ему было направлено. Как сообщил официальный Минск, мы очень благодарны, но произошло это слишком поздно. График Александра Григорьевича уже был согласован, и пересмотреть его нет никакой возможности. Тем более по причине нелегитимных санкций очень сильно затруднена логистика. Даже физически добраться до Америки очень сложно.

Ранее, как известно, Служба внешней разведки Российской Федерации опубликовала сообщение о том, что западные спецслужбы и некоторые американские фонды планируют сменить власть в братской республике. Есть ли здесь какой-то двойной тайный смысл, как бы предостеречь Лукашенко от данной поездки, неизвестно. Однако, по логике вещей в такой ситуации лучше не рисковать. В итоге Белоруссию будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков.

Теоретически в рамках «Совета мира» могла состояться историческая встреча Александра Лукашенко и Дональда Трампа, это стало бы большой сенсацией. Но не случилось. Тем временем пресс-служба Кремля также сообщила, что Владимир Путин не планирует посещать указанный выше «Совет мира». Таким образом, Союзное государство России и Белоруссии вежливо Трампу отказало. При этом кто-то мог бы заподозрить попытку западных кругов бросить вызов союзному единству. Тем более что американские представители в последнее время зачастили в белорусскую столицу. Стороны готовы расширять взаимодействие. В СМИ даже появились тезисы о некой сделке Трампа и Лукашенко.

Как бы то ни было, пока подобные тезисы несостоятельны. А что будет дальше, сказать сложно. Что касается «Совета мира», пока что это лишь красивый проект без конкретного наполнения. Однако участие в нем —демонстрация уважения лично 47-му президенту Соединенных Штатов. Впрочем, для чтобы выразить уважение, не обязательно так далеко лететь, тем более когда логистика затруднена недругами.

Дмитрий Дризе