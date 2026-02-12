Экс-главу Уфимской епархии Никона наградят орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего руководителя Башкортостанской митрополии и Уфимской епархии митрополита Никона (в миру Николая Васюкова) орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на документ. Награда присвоена «за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность», указано в документе.

Николай Васюков родился в Тамбовской области в 1950 году, в молодости работал врачом-терапевтом. В 1983 году он был рукоположен в сан диакона. В 1990 году избран епископом Уфимским и Стерлитамакским, в 2011 году возглавил Башкортостанскую митрополию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре прошлого года Священный Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона об уходе на покой в связи с достижением 75-летия. Он живет в Уфе и получает содержание от Уфимского епархиального управления. На том же заседании Синод назначил главой Башкортостанской митрополии Филарета (Вячеслава Конькова), епископа Барышского и Инзенского в Ульяновской области.

Тем же указом директор дирекции АО «Башнефтегеофизика» Андрей Жужель награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а профессору УГНТУ Рамилю Бахтизину присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ.

Майя Иванова