Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон покинул пост

Священный Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона об уходе на покой в связи с достижением 75-летия, говорится на официальном сайте РПЦ.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон в 2012 году

«Участники заседания постановили удовлетворить прошение и выразить благодарность митрополиту Никону за понесенные многолетние труды по управлению Башкортостанской митрополией и Уфимской епархией»,— сообщает пресс-служба церкви.

На покое Никон (в миру Николай Васюков) будет пребывать в Уфе, получая содержание от Уфимского епархиального управления.

На том же заседании Синод назначил главой Башкортостанской митрополии Филарета (Вячеслава Конькова), епископа Барышского и Инзенского в Ульяновской области. В свою очередь, его пост займет Лонгин, митрополит Симбирский и Новоспасский.

Николай Васюков родился в 1950 году в Тамбовской области. В 1983 году рукоположен в сан диакона. В 1990 году избран епископом Уфимским и Стерлитамакским, в 2011 году возглавил Башкортостанскую митрополию.

Вячеслав Коньков родился в 1963 году Оренбургской области. В 1996 году пострижен в монашество.

