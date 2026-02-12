В проекте новой конституции Казахстана изменили пункт о свободе слова

В проекте новой конституции Казахстана добавили пункт о том, что свобода слова и распространения информации не должна «посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества, нарушать общественный порядок». Это следует из документа, опубликованного газетой «Казахстанская правда».

В действующей конституции закреплено, что «свобода слова и творчества гарантируются». В проекте этот пункт расширили: «Свобода слова, научного, технического, художественного творчества гарантируется». Положение о запрете цензуры осталось без изменений. В обеих версиях документа закреплено, что «пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики» не допускается.

В проекте конституции изменили пункт о статусе русского языка. В новой версии закреплено, что он официально используется в госорганизациях и органах местного самоуправления «наряду с казахским». В действующем документе вместо «наряду» употребляется слово «наравне». Зампред Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов говорил, что изменения носят редакционный и стилистический характер.

Референдум по проекту новой конституции Казахстана пройдет 15 марта. На него вынесут вопрос: «Принимаете ли вы новую конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».