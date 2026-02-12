В Тюменской области за год зарегистрировали 10,5 тыс. киберпреступлений

В Тюменской области в 2025 году было зарегистрировано 10,5 тыс. преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

66% таких преступлений составили имущественные преступления: мошенничества и кражи. Самым популярным способом все еще остается звонок, во время которого преступник представляется работником банка, госорганов или силовых структур. Часто мошенники представляются консультантами по инвестициям и предлагают помочь заработать на бирже.

В 2025 году прокуратура направила 149 исков на общую сумму свыше 65 млн руб. о взыскании неосновательного обогащения по таким преступлениям. Еще 56 исков на сумму более 11 млн руб. были направлены на признание недействительными кредитов, которые люди заключали под влиянием обмана.

За год заблокировали 170 ресурсов, которые распространяли опасную информацию, к ответственности привлекли одного оператора связи. Жителям напомнили не брать трубку с незнакомых номеров и не передавать данные своих карт и пароли.

За одну неделю в начале 2026 года мошенники похитили у жителей Тюменской области более 40 млн руб. Жертвами преступлений стал 61 человек.

Анна Капустина