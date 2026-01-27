Мошенники похитили у тюменцев свыше 40 млн рублей за неделю

В течение последней недели в Тюменской области 61 человек стал жертвой телефонных и интернет-мошенников, сообщили в региональной прокуратуре. Общая сумма похищенных средств превысила 40 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самой крупной похищенной суммой стали 5,2 млн руб. Жертвой стала пенсионерка, которой позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники убедили жительницу, что ее личные данные пытаются использовать для несанкционированного оформления кредита. Для этого она была вынуждена передать накопления курьеру и перевести деньги на указанные счета.

В связи с этим в прокуратуре Центрального административного округа Тюмени начат надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

Ирина Пичурина