За организацию подпольного казино осуждены девять жителей Иркутска

Куйбышевский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении девятерых жителей Иркутской области. Они обвинялись в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, подсудимые в период с сентября 2020-го по февраль 2021 года в нарушение закона проводили компьютерные и карточные азартные игры в одном из нежилых помещений города. Возраст участников преступной группы — от 27 до 55 лет.

Пятерых подсудимых суд признал виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, четверых — по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет условно, с испытательным сроком от 2 до 3 лет. В доход государства с каждого осужденного конфисковано более 100 тыс. руб., полученных в результате совершения преступления.

Михаил Кичанов