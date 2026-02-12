ДОМ.РФ планирует торги по продаже главного корпуса Ижевского оружейного завода

«ДОМ.РФ» в четвертом квартале 2026 года проведет торги по продаже главного корпуса Ижевского оружейного завода и земельного участка под ним площадью 0,94 га, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт компании.

Объект включает шесть зданий общей площадью 21,1 тыс. кв. м. Стоимость лота пока не определена. Будущий инвестор обязан будет провести реставрацию исторических зданий с сохранением их оригинального облика.

Напомним, главный корпус Оружейного завода является объектом культурного наследия федерального значения. Здание не используется с 1990-х и находится в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году в главном корпусе случился пожар, во время которого обрушился шпиль башни над центральным входом.

Конструкцию восстановили шесть лет спустя, весной 2024 года, но не до конца — на шпиле должны установить фигуру державного орла. Реконструкция здания требует более 8 млрд руб. Комплекс промышленных зданий планируют превратить в аналог ВДНХ.

Анастасия Лопатина