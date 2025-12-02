Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Бречалов прокомментировал реконструкцию главного корпуса Оружейного завода

Александр Бречалов во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» прокомментировал передачу главного корпуса Оружейного завода Ижевска в управление «ДОМ.РФ».

«Главный корпус Оружейного завода, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, передан в управление "Дом.РФ" для реконструкции. Институт развития займется поиском инвестора для реализации проекта»,— отметил глава региона.

Господин Бречалов подчеркнул, что облик здания будет сохранен, и торговый центр на этом месте не появится. Отмечается, что выбор «ДОМ.РФ» обусловлен его большими возможностями для реализации подобных проектов.

Напомним, не так давно стало известно о передаче главного корпуса Оружейного завода Ижевска в агентирование государственного финансового института «ДОМ.РФ». С 1990-х годов здание не использовалось и находится в неудовлетворительном состоянии. Реконструкция требует более 8 млрд рублей. Комплекс промышленных зданий планируют превратить в аналог ВДНХ.