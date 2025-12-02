Александр Бречалов прокомментировал реконструкцию главного корпуса Оружейного завода

Александр Бречалов во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» прокомментировал передачу главного корпуса Оружейного завода Ижевска в управление «ДОМ.РФ».

«Главный корпус Оружейного завода, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, передан в управление "Дом.РФ" для реконструкции. Институт развития займется поиском инвестора для реализации проекта»,— отметил глава региона.

Господин Бречалов подчеркнул, что облик здания будет сохранен, и торговый центр на этом месте не появится. Отмечается, что выбор «ДОМ.РФ» обусловлен его большими возможностями для реализации подобных проектов.

Напомним, не так давно стало известно о передаче главного корпуса Оружейного завода Ижевска в агентирование государственного финансового института «ДОМ.РФ». С 1990-х годов здание не использовалось и находится в неудовлетворительном состоянии. Реконструкция требует более 8 млрд рублей. Комплекс промышленных зданий планируют превратить в аналог ВДНХ.