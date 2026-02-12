Представитель Минстроя РФ раскритиковал власти Бодайбо за содержание теплосетей

Коммунальной аварии в Бодайбо, оставившей без тепла 1,3 тыс. горожан, можно было избежать при своевременных действиях местных властей. Об этом представитель Министерства строительства и ЖКХ РФ Кирилл Колмаков сказал в эфире «Вести Иркутск» 11 февраля.

«Было достаточно много обращений со стороны граждан о том, что у них падает напор воды. Это самый первый звоночек о том, что что-то идет не так. Соответственно, начали падать параметры водовода, и он начал перемерзать. Это дело не одного часа»,— отметил он.

По оценке господина Колмакова, персонал обслуживающей водовод муниципальной компании оказался «недостаточно компетентен». Кроме того, в Бодайбо нет актуализированных схем тепло- и водоснабжения, что затруднило аварийно-восстановительные работы.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, к концу 11 февраля теплоснабжение восстановлено в общей сложности в 40 домах, где проживает 615 человек. Горожанам направлены компенсационные выплаты на сумму 21,4 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», водовод на ул. Мира в Бодайбо перемерз 30 января. В результате была остановлена работа четырех котельных. 6 февраля был введен режим ЧС регионального масштаба.

Валерий Лавский