Премьер Канады отложил поездку на форум в Мюнхене из-за стрельбы в школе

Премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку на форум по безопасности в Мюнхене из-за стрельбы в школе в Тамблер-Ридж. Об этом сообщили в его канцелярии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Osorio / Reuters Фото: Carlos Osorio / Reuters

«В связи с трагическими новостями из Тамблер-Ридж, Британская Колумбия, премьер-министр… временно приостанавливает свою запланированную поездку из страны»,— приводит сообщение канцелярии AFP.

Господин Карни планировал посетить Мюнхенский форум, чтобы «усилить и расширить сотрудничество Канады в сфере обороны», следует из опубликованного пресс-релиза. Мероприятие пройдет с 11 по 15 февраля, на нем будут присутствовать главы стран НАТО, ЕС и ООН.

При стрельбе в старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли десять человек, ранены — 25. На месте происшествия также обнаружено тело предполагаемого нападавшего. По предварительным данным, он покончил с собой. Полиция не предоставила практически никаких подробностей о стрелявшем, за исключением того, что, по описанию, это была женщина.