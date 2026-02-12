Депутаты-биатлонисты Чепиков и Шипулин могут не попасть в новый созыв Госдумы

Свердловские депутаты-биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин (оба — «Единая Россия») могут отказаться от выдвижения в следующий созыв Госдумы. Об этом рассказал источник «Ъ», близкий к властям региона. В действующий созыв оба депутата избраны по одномандатным округам.

Двукратный олимпийский чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков представляет Березовский округ Свердловской области. По данным собеседников «Ъ», он непублично заявил о планах не участвовать в думских выборах еще в начале 2025 года. Один из источников рассказал, что после смены главы региона весной прошлого года господин Чепиков поменял планы. Сейчас он ведет переговоры, чтобы сохранить округ за собой.

Бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин представляет Серовский округ региона. По словам источников «Ъ», в этом году он может окончательно завершить политическую карьеру. При этом существует вероятность, что он будет избираться в областное заксобрание или Госдуму, но уже по партсписку. Вместо господина Шипулина выдвинуться по одномандатному округу может депутат Сергей Бидонько. Он прошел в Госдуму в 2021 году по списку «Единой России».

