РБК: «Т-Технологии» стали главным претендентом на покупку «Авто.ру»

«Яндекс» обсуждает продажу автомобильного классифайда «Авто.ру» компании «Т-Технологии». Ранее на покупку актива также претендовали «Сбер» и «Авито». Сделка близка к завершению, пишет РБК со ссылкой на источники. По их информации, в ближайшие недели совет директоров «Яндекса» должен рассмотреть вопрос об одобрении сделки.

Как уточнил один из собеседников РБК, «на актив до сих пор претендует еще один потенциальный покупатель». Ближайшее заседание совета директоров «Яндекса» запланировано на 16 февраля, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации. В повестку входит вопрос «об одобрении сделки», но других деталей нет.

«Т-Технологии» готовы купить «Авто.ру» за 35 млрд руб., что, по оценкам источника РБК в инвестсообществе, «довольно дорого». Он добавил, что претендент на покупку видит «много возможностей» в кредитовании автомобильного рынка. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Ъ» оценивал стоимость «Авто.ру» в 20–25 млрд руб. Он отмечал, что решение «Яндекса» продать классифайд может быть связано с ухудшением ситуации на рынке автомобилей и усилением конкуренции.

«Яндекс» купил «Авто.ру» в 2014 году у швейцарской компании Immerbereit за $175 млн. Портал объединяет «Авто.ру Бизнес», «еКредит», «Авто.ру Оценка» и другие сервисы. О том, что «Яндекс» ведет переговоры о продаже актива, «Ъ» сообщал в декабре 2025 года.

