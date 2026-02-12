С железнодорожного пути в Омской области сошли четыре вагона

11 февраля около 20:00 по местному времени в Советском округе Омска на железнодорожных путях необщего пользования в ходе выполнения маневровых работ произошел сход с железнодорожного пути четырех порожних вагонов без опрокидывания. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел возле станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало.

Причины и обстоятельства события устанавливаются. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия. При выявлении нарушений законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

Михаил Кичанов