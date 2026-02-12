Преступность в Японии растет четвертый год подряд

В Японии в прошлом году было совершено свыше 774,1 тыс. уголовных преступления, что 4,9% больше числа предыдущего года, и выше показателя до пандемии COVID-19 (около 749 тыс. в 2019 году), пишет газета Yomiuri со ссылкой на свежие данные Национального полицейского управления. Рост преступности отмечается четвертый год подряд.

В 2025 году отмечен рост числа краж на 2,5% (до почти 514 тыс. или 60% от общего числа преступлений). В том числе значительный рост показали кражи из продуктовых магазинов — на 7%, до более 105 тыс. В целом половину украденных в прошлом году товаров составили именно продукты питания. Также отмечается рост арестов интуристов — на 31,4%, до 17,6 тыс., в том числе за тяжкие преступления арестовано 550 приезжих, что на 48% больше числа предыдущего года.

В прошлом году в стране удвоилось количество особых случаев мошенничества. Также удвоился ущерб от него — 141,4 млрд иен по предварительным оценкам. В целом, ущерб от мошенничества превысил 402,9 млрд иен (рост на 31%).

Согласно проведенному полицией в октябре прошлого года опросу, 79,7% респондентов заявили об ухудшении состояния общественной безопасности за последние 10 лет. Это на 3,1% больше, чем было подобных ответов в 2024 году.

Эрнест Филипповский