В Абакане сотни зданий остались без тепла в результате аварии на сети

Сотни зданий остались без теплоснабжения в северной части Абакана в результате коммунальной аварии на пр. Дружбы народов. Ремонтные работы начались вечером 11 февраля, говорится в сообщении мэрии столицы Республики Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной отключений стал порыв на магистральной теплосети диаметром 600 мм. «Под ограничением находится на данный момент порядка 300 объектов, около 10 школ и 17 детских садов. Главное сейчас — откачать воду и осушить место ликвидации свища»,— заявил глава города Алексей Лемин.

Сети находятся в ведении АО «Абаканская ТЭЦ». По оценке городской администрации, восстановительные работы завершатся к 14:00 12 февраля. Спикер верховного совета Хакасии Сергей Сокол сообщил, что в них заняты шесть бригад ремонтников и девять единиц техники.

Валерий Лавский