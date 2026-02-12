Дальневосточная железная дорога в январе сократила перевозки контейнеров на 11%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе сократились на 11% к первому месяцу прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Всего во всех видах сообщения перевезено 110,9 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Количество груженых контейнеров составило 102,7 тыс. ДФЭ, что на 13,4% меньше показателя января 2025 года. В этих контейнерах перевезено 1,1 млн т грузов (спад на 16,8%). В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнеры металлических изделий — на 12,7% (до 23,9 тыс. ДФЭ), химикатов и соды — на 14,4% (до 17,1 тыс. ДФЭ). Также меньше перевезено промтоваров народного потребления — на 8,2% (до 14,5 тыс. ДФЭ).

Вместе с тем, продовольственных товаров погружено больше на 18,4% (3 тыс. ДФЭ), остальных и сборных грузов — на 14% (до 8,1 тыс. ДФЭ), строительных грузов — на 0,7% (до 1,2 тыс. ДФЭ).

Ранее ДВЖД показала сокращение контейнерных перевозок в 2025 году на 13,4%, до 1,1 млн ДФЭ во всех видах сообщения.

Эрнест Филипповский