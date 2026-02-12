Убившему главу района Новосибирска отказали в особом порядке рассмотрения дела

Новосибирцу Евгению Пирко, который, по версии следствия, случайно застрелил на охоте главу Ленинского района Александра Гриба, отказали в рассмотрении дела в особом порядке. Такое решение принял Доволенский райсуд, учтя позицию потерпевших, возражавших против проведения процесса по упрощенной форме. При рассмотрении дела в особом порядке обвиняемый мог рассчитывать на более мягкое наказание — не более двух третей от максимальной санкции инкриминируемой статьи УК. По ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) она составляет два года лишения свободы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 октября 2025 года в Доволенском районе Новосибирской области шла коллективная охота на сибирских косуль, одним из ее участников был чиновник Александр Гриб. Инцидент произошел во время загона животных.

Обвиняемый увидел появившихся из леса косуль, прицелился через «оптику» своего карабина и открыл огонь по животным. Одна из пяти пуль угодила в находившегося на расстоянии 420 м Александра Гриба. Он скончался на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев