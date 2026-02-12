Объем предложения в строящихся апарт-комплексах Москвы упал на треть

По итогам 2025 года общий объем предложения в строящихся апарт-комплексах в старых границах Москвы упал на 38% год к году, до 4 тыс. лотов, говорится в исследовании «Метриума» и ГК «Основа» (есть у «Ъ»). По данным аналитиков, уровень предложения стал рекордно низким за весь рассматриваемый период с 2017 года. Это подтверждают в Ricci, по чьим подсчетам показатель сократился на 39%, до 2,9 тыс. апартаментов.

Наиболее серьезное снижение объемов экспозиции продемонстрировал сегмент стандартного и комфорт-класса — на 55%, до 1 тыс., подсчитали в «Метриуме». В элитных апарт-комплексах объем предложения сократился на 39%, до 217 лотов, в премиум-классе — на 37%, до 301, в бизнес-классе — на 22%, до 2,5 тыс.

По данным ГК «РКС Девелопмент», в 2025 году на первичном рынке апарт-комплексов Москвы было продано 4,4 тыс. лотов, что на 10% меньше год к году. Директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников заявил, что снижение наблюдается уже несколько лет. Если в 2021 году застройщики реализовали 427 тыс. кв. м в апарт-комплексах Москвы и Подмосковья, то в 2024-м — 271 тыс. кв. м, а в прошлом году — уже 238 тыс. кв. м, уточнил он.

