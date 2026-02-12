Губернатор объявил беспилотную опасность в Ярославской области

12 февраля в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале в 4:05.

Жителям рекомендуется покинуть открытые пространства и укрыться в зданиях, а внутри помещений — не подходить к окнам. «Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— сообщил губернатор.

В 3:52 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном запрете на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Туношна.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что последний налет БПЛА на Ярославскую область был зафиксирован в ночь на 6 января. Тогда дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов.

Антон Голицын