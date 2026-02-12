Три сибирские команды проиграли матчи 24-го тура волейбольной Суперлиги

Все сибирские клубы мужской волейбольной Суперлиги потерпели поражения в 24-м туре регулярного первенства. Матчи с их участием прошли 11 февраля.

Один из лидеров чемпионата — новосибирский «Локомотив» — уступил дома московскому «Динамо» со счетом 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25). «Кузбасс» в Кемерове был разгромлен уфимским «Динамо-Урал» 0:3, а красноярский «Енисей», несмотря на упорное сопротивление, проиграл в гостях «Динамо-ЛО» из Соснового Бора 2:3 (счет на тай-брейке — 13:15).

Поражение отбросило новосибирских железнодорожников на четвертое место. «Енисей» идет восьмым в турнирной таблице, «Кузбасс» занимает 14-е место.

Валерий Лавский