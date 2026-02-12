Таксист украл 1 млн рублей у приехавшего в Омск на лечение участника СВО

У участника спецоперации, приехавшего в Омск на лечение, похитили свыше 1 млн руб. Отвечать за это преступление будет местный таксист, которому по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре Омской области, в феврале 2025 года 32-летний таксист познакомился с участником СВО, находившимся в отпуске на лечении в Омске. В ходе общения водитель согласился помочь бойцу получить денежные средства с его карты, установил на свой телефон приложение банка, куда привязал счет и карту потерпевшего. Обвиняемый снял требуемую сумму и отдал военнослужащему, однако скачанное приложение не удалил.

В последующем он несколько раз снимал деньги с карты участника СВО, присвоив более 1 млн руб. По информации прокуратуры, таксист признал вину и частично возместил потерпевшему ущерб.

Илья Николаев