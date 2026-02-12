Эл Ойын перенесли в Горно-Алтайск из-за пастереллеза

Праздник Эл Ойын в Республике Алтай в этом году пройдет не в Усть-Канском районе, как планировалось ранее, а в Горно-Алтайске. О переносе места проведения праздничных мероприятий сообщил глава региона Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Это связано со сложной эпизоотической обстановкой в регионе. По этой же причине убираем все конноспортивные состязания и выставку сельхозживотных»,— пояснил он.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлого года в Горном Алтае произошла вспышка пастереллеза. В настоящее время в регионе выявлено около 70 очагов.

Эл Ойын проводится раз в два года в середине лета. В это время организуются культурные и спортивные мероприятия.

Валерий Лавский