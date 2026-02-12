«Россети Новосибирск» начали ремонтную кампанию 2026 года

Рабочий год начался не так давно, а в «Россети Новосибирск» уже активно реализуют мероприятия ежегодной ремонтной кампании на энергообъектах региона.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

На воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Чистоозерном районе Новосибирской области вместо 37 деревянных опор линий электропередачи специалисты уже установили более прочные железобетонные конструкции, которые обладают высокой устойчивостью к различным внешним факторам, в том числе в периоды неблагоприятных погодных условий.

В Здвинском районе обновили воздушную линию электропередачи 110 кВ, которая участвует в электроснабжении четырех высоковольтных подстанций, а также около 20 социально значимых объектов: школ и детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов и больницы, котельных и скважин. На 40 опорах ЛЭП заменили 960 изоляторов с применением автогидроподъемников. Такие работы проводятся на высоте порядка 30 метров и требуют от персонала отличного знания технологии выполнения и правил охраны труда, а также хорошей физической подготовки. Высокая квалификация специалистов компании и применение специальной техники позволили провести работы без отключений электроэнергии и неудобств для местных жителей.

Благодаря ремонту электросетей, выполненному компанией «Россети Новосибирск», удастся обеспечить стабильное функционирование оборудования ЛЭП, а также энерготранзита по западной части региона. Конечная цель – повышение надежности электроснабжения местных жителей, социальных объектов и предприятий районов.

До конца года в Новосибирской области энергетики планируют заменить более 28 тысяч изоляторов и обновить свыше 2,2 тысячи опор ЛЭП различных классов напряжения (от 0,4 до 110 кВ). На эти цели системообразующая территориальная сетевая организация направит более 133,5 млн рублей в рамках комплексной программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов региона.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»