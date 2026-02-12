Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обрушлено 05:51

Потолок обрушился в фойе иркутской школы №64

Обрушение потолка и электропроводки произошло в фойе школы № 64 в Свердловском районе Иркутска вечером 11 февраля. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает прокуратура региона.

Областным СУ СКР возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Прокуратура поставила на контроль ход его расследования.

В надзорном ведомстве «Ъ-Сибирь» сообщили, что 12 февраля образовательный процесс в учреждении организован в дистанционном режиме.

Александра Стрелкова

