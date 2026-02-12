Ирландская панк-группа The Pogues сообщила о смерти своего барабанщика Эндрю Ранкена. Ударнику, который стоял у истоков музыкального коллектива, было 72 года.

«Эндрю, спасибо тебе за все, за твою дружбу, остроумие и щедрость души, и, конечно же, за музыку. Ты навсегда останешься верным другом и братом»,— написали представители коллектива в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Господин Ранкен родился 13 ноября 1953 года в Лондоне. Музыкант присоединился к группе в 1983 году — в тот момент он учился на третьем курсе Колледжа Голдсмитс при Лондонском университете, где он получал степень в области медиа и социологии. Как-то раз его игру на барабанах услышали Шейн Макгоуэн и Джем Файнер, которые искали себе барабанщика в коллектив, на тот момент называвшегося Pogue Mahone.

The Pogues заработали репутацию благодаря своим энергичным выступлениям в пабах и клубах Лондона. Группа, которая за свою историю распадалась несколько раз, играла как народные ирландские песни, так и авторские композиции господина Макгоуэна. В 2025 году коллектив воссоединился в честь сорокалетия своего второго альбома Rum Sodomy & the Lash, в котором господин Ранкен участия уже не принимал.