МИД Ирана: Тегеран настаивает на праве обогащать уран

Иран имеет право обогащать уран, даже если стране «навяжут войну». Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Я хочу рассмотреть этот вопрос с точки зрения независимости и достоинства. Почему мы так настаивали на обогащении и продолжаем это делать, и почему мы не хотим от него отказаться, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права указывать нам, что мы должны или не должны иметь»,— заявил Аббас Аракчи (цитата по Telegram-каналу министра).

Глава МИД заявил, что иранцы — «люди дипломатии, а также люди войны». «Мы — народ войны не в том смысле, что мы стремимся к войне, наоборот, мы — народ войны и готовы к войне, чтобы никто не посмел с нами сражаться»,— сказал он.

Иран готов развеять беспокойство относительно ядерной программы и способствовать укреплению доверия к стране, сообщил Аббас Аракчи. Однако никто не имеет права говорить Тегерану, чем он не может обладать, лишь потому, что другие так хотят, сказал министр.

Президент США Дональд Трамп в январе призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. 6 февраля в Маскате прошли переговоры по ядерной программе между делегациями Ирана и США при посредничестве оманских дипломатов. Иранскую делегацию возглавил Аббас Аракчи, с американской стороны присутствовали зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Дональд Трамп в конце января заявил, что в сторону Ирана направляется крупная армада кораблей. Тегеран угрожает ударить по американским базам в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны Вашингтона.