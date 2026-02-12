Все призеры Олимпиады 11 февраля

В среду, 11 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно восемь комплектов медалей.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант. 1. Франьо фон Алльмен (Швейцария); 2. Райан Кокран-Сигл (США); 3. Марко Одерматт (Швейцария).

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. 1. Жюлья Симон; 2. Лу Жанмонно (обе — Франция); 3. Лора Христова (Болгария).

Лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин + 10 км. 1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия); 2. Йоханнес Лампартер (Австрия); 3. Ээро Хирвонен (Финляндия).

Санный спорт. Женщины. Двойки. 1. Андреа Фёттер и Марион Оберхофер (Италия); 2. Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (Германия); 3. Селина Эгле и Лара Михаэла Кипп (Австрия). Мужчины. Двойки. 1. Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (Италия); 2. Томас Штой и Вольфганг Киндль (Австрия); 3. Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия).

Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 1. Джордан Штольц (США); 2. Йеннинг де Бо (Нидерланды); 3. Нин Чжунъянь (Китай).

Фристайл. Женщины. Могул. 1. Элизабет Лемли; 2. Джелин Кауф (обе — США); 3. Перрин Лаффон (Франция).

Фигурное катание. Танцы на льду. 1. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция); 2. Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США); 3. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада).

